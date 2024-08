Colto da malore improvviso mentre si trova in un lido: muore 23enne a Falerna

FALERNA (CZ) – Un ragazzo di 23 anni di Lamezia Terme è morto a seguito di un improvviso malore che lo ha colto mentre si trovava seduto con alcuni amici in un lido di Falerna. Immediati sono giunti sul posto i sanitari del 118 di Falerna che hanno praticato i primi interventi di soccorso con ripetuti massaggi cardiaci che non hanno dato segnali di ripresa. Dopo oltre mezz’ora, però, è sembrato che il giovane potesse riprendersi e così, i sanitari, hanno deciso di trasportarlo all’ospedale di Lamezia Terme dove però nel primo pomeriggio è deceduto. Nell’immediatezza era stato allertato anche l’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale Pugliese di Catanzaro.

