Disordini dopo la partita tra Crotone e Benevento, cinque denunce

CROTONE – Cinque tifosi della squadra di calcio del Crotone, tre dei quali già destinatari di Daspo, sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri in relazione agli incidenti che si sono verificati a conclusione dell’incontro che la formazione rossoblù ha giocato giovedì scorso con il Benevento, valido per il campionato di serie C.

I sostenitori del Crotone denunciati sono accusati, in particolare, di avere tentato di aggredire un gruppo di tifosi del Benevento al seguito della squadra campana, nella frazione “Torre” del comune di Melissa, mentre transitavano lungo la statale 106 ionica per fare rientro a Benevento.

I cinque denunciati sono stati bloccati dai carabinieri mentre si trovavano a bordo di un’automobile all’interno della quale sono stati trovati due passamontagna, una mazza da baseball, un bastone in plastica ed una maschera utilizzata per nascondere il volto nel momento in cui è stato messo in atto il tentativo di aggressione.