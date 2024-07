Dal caldo rovente al fronte carico di temporali. Primo break estivo in Calabria, allerta gialla sul Tirreno

COSENZA – Come ampiamente annunciato, lo scenario meteo sulla Calabria ha subito un drastico mutamento nel giro di 24 ore. Dal caldo africano del week-end appena concluso, con picchi di 38 gradi, alla forte instabilità e al maltempo che già ieri ha provocato alcuni danni, soprattutto sulla fascia Jonica a causa del forte vento con raffiche che hanno superato i 90 KM/h ed hanno abbattuto alberi e scoperchiato tetti. Sul Tirreno invece sono state diverse le trombe marine segnalate ma che per fortuna non sono arrivate sulla terra ferma. Le temperature africane sono un lontano ricordo con il termometro tornato a valori assolutamente accettabili.

Impulso freddo carico di temporali. Poi torna il caldo

Correnti più fresche di matrice nord-atlantiche sono responsabili del primo vero break dell’estate in Calabria, alle prese con un’ondata di forte instabilità che dovrebbe comunque esaurirsi nel giro di 24/48 ore. Nel frattempo, dalla tarda mattinata di oggi piogge, rovesci e temporali stanno colpendo soprattutto il versante tirrenico della Calabria, dove vige un’allerta meteo di colore giallo per rischio idraulico. Ma il bel tempo e l’estate sono comunque pronti a tornare in cattedra.

Esauriti gli ultimi rovesci previsti anche per domani, infatti, a partire da venerdì la saccatura fresca ed instabile tenderà a traslare verso est, lasciando spazio all’espansione dell’atteso Anticiclone delle Azzorre, con il ritorno del sole ovunque e un primo aumento delle temperature. Al momento il caldo sembra contenuto fino a metà della prossima settimana. Il rischio, da metà luglio, è invece il ritorno delle masse d’aria roventi dal Nord Africa e il clima infernale a cui purtroppo ci stiamo abituando.