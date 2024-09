Ciclone d’autunno dai Balcani: altri giorni freschi e instabili in Calabria. Domani allerta gialla

COSENZA – Il robusto ciclone, alimentato da correnti di aria fresca dal Nord Europa, responsabile della fase di maltempo della scorsa settimana anche sulla Calabria (in particolare sui versanti tirrenici del cosentino e del catanzarese), con moto retrogrado dai Balcani si sta riportando verso l’Italia. Questo significa una recrudescenza della fase instabile, con nuove piogge, precipitazioni anche intense, temporali e venti di burrasca. A risentire maggiormente degli effetti della goccia fredda, sono i versanti adriatici e quelli Jonici, dove già oggi si sono registrati intensi rovesci, mentre in alcune zone dell’Abbruzzo si sono avuti veri e propri nubifragi con allagamenti e smottamenti.

Ciclone retrogrado dai Balcani: allerta gialla in Calabria

Le temperature continuano a rimanere fresche, sotto la media del periodo di anche 10 gradi (la notte non superano i 14 gradi in pianura). La fase instabile ci accompagnerà per buona parte della settimana con rovesci sparsi e instabilità diffusa. Per domani, la protezione civile regionale, ha emesso un bollettino meteo di allerta gialla su tutto il territorio calabrese per “Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”.

Migliora nel fine settimana: lieve rialzo delle temperature

Un miglioramento significativo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, dove è previsto un lieve aumento della pressione atmosferica che porterà ad avere più sole che nuvole soprattutto sabato e domenica fatta eccezione per qualche rovescio pomeridiano e lo sviluppo di temporali attorno ai rilievi. Le temperature torneranno a salire, in un contesto climatico mite ma non caldo, con le temperature che potrebbero tornare nella media del periodo. Ma si tratterà anche in questa occasione di una breve tregua visto che già all’inizio della prossima settimana il tempo volgerà nuovamente al brutto per l’arrivo di una perturbazione atlantica.