Maltempo si abbatte sul Tirreno cosentino, danni e disagi da Amantea a Paola

SAN LUCIDO (CS) – Una notte caratterizzata da forti temporali e raffiche di vento. La Protezione civile aveva emanato infatti l’allerta gialla sulla Calabria e il maltempo ha colpito nelle ultime ore in particolare l’area del basso Tirreno cosentino. Pioggia e venti di burrasca hanno creato danni e disagi in particolare a San Lucido (foto tratte dal web) dove una copertura è stata scaraventata per strada, sul lungomare, finendo su un’auto in sosta.

A Paola invece, in località Badia, si è registrato il cedimento di un argine del torrente Scirocco che ha provocato l’allagamento di numerose strade letteralmente invase dal fango. Disagi per diverse famiglie rimaste bloccate in casa. Anche ad Amantea si sono verificati danni e disagi.

Permane per tutta la giornata di oggi, l’allerta gialla e le autorità locali invitano i cittadini a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a seguire le indicazioni della Protezione Civile. È consigliabile come sempre in questi casi, limitare gli spostamenti non necessari e prestare attenzione a possibili situazioni di rischio, come allagamenti o smottamenti, specialmente nelle aree più vulnerabili.

In aggiornamento