Vortice sulla Calabria: rovesci, temporali e neve in Sila. Prorogata per oggi l’allerta gialla

COSENZA – Sarà un’altra giornata di maltempo in Calabria, raggiunta e colpita dal vortice ciclonico che si è lentamente spostato dal Nord Italia verso Sud. Da questa notte si susseguono rovesci, temporali e persino grandinate soprattutto lungo la fascia tirrenica. Dopo lo scirocco e il clima mite registrato nella giornata di domenica, e in parte di ieri, le temperature sono nuovamente scese verso il basso. E In Sila, è tornata a cadere la neve, anche se a quote superiori ai 1.200/1.400 metri. Sulle cime più alte dell’appennino, tra Botte Donate e Monte Scuro, sono caduti una ventina di centimetri. In pianura invece temporali e pioggia battente.

La Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta meteo di colore giallo lungo tutta la fascia tirrenica della Calabria e il reggino fino alla mezzanotte di oggi. Domani il tempo dovrebbe nettamente migliorare, con temperature in sensibile rialzo già dalla giornata di giovedì. E per il proseguo della settimana è atteso l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre che porterà ad un periodo di stabilità meto con sole e temperature che potrebbero raggiungere i 20 gradi su tutta la Calabria.