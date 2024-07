Caldo rovente e canicola insopportabile a oltranza: 39 gradi nel cosentino. E siamo solo all’inizio

COSENZA – Siamo nel pieno dell‘ondata di caldo rovente africano che da due giorni sta portando temperature roventi, afa e umidità un po’ su tutta l’Italia. Ma se il Nord, nel fine settimana, tornerà quanto meno a respirare, per l’arrivo di piogge e temporali che faranno cedere leggermente la cupola anticiclonica, al Sud si continuerà a soffocare, con temperature in ulteriore lieve aumento nei prossimi due giorni ma, soprattutto, caldo rovente che che metterà radici sulla estreme regioni meridionali e non ci abbandonerà così facilmente.

Caldo rovente ad oltranza

Le ultime proiezioni del modelli meteo-matematici parlano di cupola anticiclonica di matrice sub-tropicale, alimentata da aria caldissima direttamente dal cuore dell’africa, che stazionerà sul Mediterraneo almeno fino al 20 di luglio. Questo significa e alle temperature roventi si associa anche il fastidio dell’afa e dell’umidità, che aumenta la sensazione di caldo e porta ad avere le cosiddette notti tropicali. Ieri sera, ad esempio, tra Cosenza e Rende alle 22:00 il termometro segnava ben 27 gradi. Alle 15 di oggi, invece, in alcune zone delle Valle del Crati si sono raggiunti e superati i 39 gradi.

Tra sabato e lunedì ulteriore aumento delle temperature

Attenzione: da sabato, gradualmente, l’anticiclone africano tornerà ancora più prepotente ed esteso. Tra domenica e lunedì, localmente, la colonnina di mercurio potrebbe spingersi fino ai 40°C con caldo estremo ovunque. Il clima sarà molto afoso e con minime notturne che si avvicineranno e localmente supereranno i 25°C. Una situazione di stallo che farà felice chi si trova già in vacanza al mare o in montagna, ma che renderà invece insopportabili le giornate per chi si trova in città e al lavoro.

Le città da bollino rosso

Domani venerdì 12 luglio saranno le 11 citta con bollino rosso: Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Sabato 13 luglio saranno sempre 11 le città caratterizzate dal bollino rosso: Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Non c’è nessuna città con bollino arancione, 11 le città con bollino giallo mentre salgono a cinque le città contrassegnate da bollino verde, cioè livello zero di ondate di calore: Brescia, Genova, Milano, Napoli e Torino.