COSENZA – Caldo africano persistente, temperature in aumento con picchi di 40 gradi, afa e umidità. È quello che ci aspetta a partire da oggi e almeno per i prossimi 10 giorni, ma c’è il rischio che il caldo rovente possa protrarsi anche fino al 20 del mese. Lo avevamo già anticipato alcuni giorni fa: quella che sta per colpire anche la nostra regione sarà, fin qui, la più intensa e duratura ondata di aria rovente africana della stagione. Una cappa opprimente di caldo e afa con giornate roventi e cieli lattiginosi a cui dovremo preparaci e che andrà inevitabilmente ad aggravare la crisi idrica che sta mettendo in ginocchio soprattutto la Sicilia.

Caldo africano: da oggi temperature in aumento

Dunque, a partire da oggi l’anticiclone di matrice africana si allungherà verso Nord con il suo carico di aria bollente. Questa volta sarà tutta l’Italia a fare i conti con questa nuova ondata di caldo, ma saranno nuovamente le regioni del Centro-Sud quelle più colpite dalle masse d’aria roventi.

In Calabria le temperature toccheranno nuovamente valori davvero molto elevati, portandosi ben al di sopra della media del periodo. Ci aspettano giorni consecutivi con termometri costantemente sopra i 36 gradi con picchi di 40 gradi soprattutto nelle zone interne. Inevitabilmente la percezione del caldo aumenterà anche per l’afa e l’umidità opprimente. Il picco di questa ondata di caldo è atteso tra giovedì e domenica con l’incessante afflusso di aria calda.

Previsioni 15-21 luglio: prosegue l’ondata di caldo?

Poi, proiettandoci alla settimana dal 15 al 21 luglio, il Nord potrebbe risentire dell’arrivo di aria più fresca. Al Sud, al momento, il promontorio sub-tropicale non sembra essere intaccato da correnti più fresche e continuerà ad essere attivo anche su Grecia, Balcani ed Europa orientale, dove le temperature resteranno ben al di sopra della media.