Auto finisce in un canalone: conducente recuperato dai vigili del fuoco, trasferito in ospedale

CROTONE – L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 10.20 sulla vecchia Statale 106 in via degli Eucaliptus a Crotone. Sul posto sono intervenuti i Vigili fuoco di Crotone con due mezzi. Un’auto, una Wolkswagen Golf sarebbe uscita fuori strada per cause in corso d’accertamento, terminando la sua corsa in un canalone d’acqua.

All’interno della vettura vi era solo il conducente, A.G. 72enne originario di Crotone, impossibilitato ad uscire. Considerata l’altezza del canalone i vigili del fuoco sono intervenuti per il recupero utilizzando una scala italiana e dopo aver raggiunto l’uomo, lo hanno recuperato e affidato ai sanitari del 118. Sul posto anche carabinieri e polizia.