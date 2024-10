Tennis cosentino in lutto: un brutto male si porta via Luigi Bozzo, domani in funerali

COSENZA – Il mondo del tennis cosentino e calabrese ed in particolar modo cosentino, piangono la prematura scomparsa del maestro Luigi Bozzo. Bozzo se ne va a soli 52 anni a causa di una malattia che lo ha colpito qualche mese fa lasciando un grande vuoto fra gli appassionati in Calabria.

Istruttore federale tennis, noto a tutti ed apprezzato per le sue qualità, non solo da maestro di tennis, ma soprattutto umane, Bozzo ha lavorato in diversi circoli del cosentino e, fino a qualche mese fa, quando la malattia lo ha colpito, era uno dei maestri del Chiappetta Sport Village di Rende.

A ricordarlo e a piangerlo, oggi, però, sono tutti circoli in cui lui ha lavorato, ma più in generale tutta la famiglia del tennis calabrese in tutte le sue componenti, dal commissario e consigliere federale Joe Lappano al consiglio, dai colleghi maestri ai giudici di gara passando da ogni singolo tesserato. Il maestro Bozzo, nel corso degli anni, ha cresciuto tante generazioni di giovani insegnando loro, non solo come si colpisce una pallina con una racchetta, ma soprattutto come ci si comporta in campo e fuori. I tanti messaggi apparsi in queste ore sui social ne sono una viva testimonianza. L’ultimo saluto al maestro Bozzo è previsto per domani mattina alle 11 nella Chiesa di Santa Maria di Donnici Inferiore.