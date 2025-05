Speciale elezioni Rende 2025. Dalle 15:00 di lunedì in esclusiva i risultati in tempo reale

- Advertisement -

RENDE – Elezioni Rende 2025: chi sarà il nuovo sindaco? Sarà eletto al primo turno? lo scopriremo a partire dalle ore 15:00 di lunedì: quicosenza seguirà come sempre lo spoglio delle amministrative con i risultati nei 5 comuni in provincia di Cosenza dove i cittadini sono chiamati a rinnovare i rispettivi consigli comunali con l’elezione del sindaco. I seggi resteranno aperti oggi, domenica 25 maggio) fino alle ore 23:00 e domani dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Alla chiusura dei seggi inizierà subito lo spoglio.

Elezioni Rende 2025: lo spoglio e tutti i dati in tempo reale

Attenzione particolare al comune di Rende con la pubblicazione di tutti i risultati, grazie ai dati forniti in esclusiva e in tempo reale da Guides4You, la start Up cosentina che ha realizzato Civiglio, un sistema brevettato autosufficiente e inclusivo per digitalizzare il territorio (già adottato con successo dal Comune di Celico) e al giovane candidato Giovanni Bilotti, che ha sposato e supportato il progetto. Nello speciale di lunedì potrete visualizzare tutti i risultati dei 5 candidati a sindaco, con il numero di voti ottenuti, quelli delle liste e tutte le percentuali, grazie ad una speciale pagina con tute le infografiche dettagliate.

Rende: i 5 candidati a sindaco

Sono 5 i candidati alla corsa si primo cittadino di Rende. In base al sorteggio l’ordine dei candidati e quello relativo alle liste è il seguente: Giovanni Bilotti sostenuto da tre liste: Generazione, Progressisti Democratici e Partecipazione Rende. Marcho Ghionna, appoggiato da sei liste: Fratelli D’Italia, Noi Moderati, Rende azzurra, La Rende che vuoi, Futuro e Prima Rende.

Ed ancora Sandro Principe sostenuto da sei liste di espressione socialiste e riformista: Rende Riformista, Insieme per Rende, Rende Avanti, Innova Rende, Italia del Meridione e Avanti Rende Libera PSI.

Luciano Bonanno, outsider civico appoggiato dalla lista Libertà in Movimento. Infine Rossella Gallo, candidata del Movimento 5 Stelle che ha ricevuto anche il sostegno di Rifondazione Comunista e Alleanza Verdi e sinistra. Per lei due liste a sostegno.