Civiglio: il progetto italiano che aiuta i Comuni a spendere i fondi PNRR per valorizzare il patrimonio culturale

- Advertisement -

COSENZA – In un momento storico in cui i Comuni italiani sono chiamati a spendere in modo rapido ed efficace i residui dei fondi del PNRR, nasce Civiglio, un progetto innovativo sviluppato dalla Start Up cosentina Guides4You Srl, pensato per digitalizzare e valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico locale.

Dispositivo brevettato, dotato di NFC, QR Code e Bluetooth (BLE)

Civiglio è un sistema composto da un dispositivo brevettato, dotato di NFC, QR Code e Bluetooth (BLE), alimentato da un pannello solare, quindi completamente autosufficiente e senza bisogno di cablaggio. Accanto al dispositivo fisico, una piattaforma web integrata consente ai cittadini e ai turisti di accedere a contenuti multimediali contestuali (testi, audio, video), semplicemente avvicinando lo smartphone.

Il progetto è stato lanciato con successo nel Comune di Celico, dove sono già attivi 14 dispositivi installati presso chiese, sentieri storici e punti di interesse. Il sistema ha portato benefici concreti: maggiore coinvolgimento della comunità, aumento dell’interesse turistico e una nuova accessibilità anche per i visitatori non vedenti o ipovedenti.

“Civiglio rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei piccoli Comuni: un modo semplice per rendere visibile e fruibile il proprio patrimonio, sfruttando al meglio le risorse disponibili del PNRR,” dichiara Daniele Carnovale, ideatore del progetto.

Civiglio: un’opportunità concreta per i Comuni

Grazie alla sua scalabilità, Civiglio può essere applicato in centri storici, sentieri naturalistici, percorsi tematici e monumenti. L’intero sistema è progettato per rientrare nei criteri di transizione digitale e accessibilità richiesti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, risultando quindi finanziabile con i residui disponibili del PNRR.

Guides4You Srl offre un pacchetto chiavi in mano che comprende:

Analisi e mappatura dei punti di interesse

Personalizzazione dei contenuti

Installazione dei dispositivi

Integrazione con il portale Web

Supporto nella rendicontazione delle spese PNRR

Una chiamata all’azione per gli enti locali

Con l’avvicinarsi delle scadenze legate alla rendicontazione PNRR, Civiglio si propone come soluzione immediatamente attivabile per i Comuni che vogliono lasciare un segno duraturo sul proprio territorio attraverso la tecnologia.

Per informazioni, preventivi personalizzati o sopralluoghi, è possibile visitare il sito www.civiglio.it o scrivere a info@guides4you.it.