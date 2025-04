Elezioni a Rende, 6 liste per Marco Ghionna. Tutti i candidati al consiglio comunale – NOMI

- Advertisement -

RENDE – Così come per Sandro Principe anche per il candidato del centrodestra Marco Ghionna, le liste che appoggeranno il candidato ufficiale del centrodestra sono sei con centinaia di candidati consiglieri: Fratelli D’Italia, Noi Moderati, Rende azzurra, La Rende che vuoi, Futuro e Prima Rende. “Molti di loro – spiega il candidato del centrodestra – sono validi professionisti, provenienti da diversi campi, che si cimentano per la prima volta nella competizione elettorale. Accanto a questi, abbiamo il piacere di annoverare anche persone con una solida esperienza politica, che portano con sé competenza e conoscenza del territorio. Il nostro obiettivo, infatti, non è soltanto quello di vincere le elezioni ma anche di costruire una nuova classe dirigente di cui Rende ha disperatamente bisogno. Lo faremo sulla base di un programma ben definito, che è frutto di un lungo confronto fra i partiti del centrodestra arricchito dalla contaminazione di tante altre sensibilità che ci hanno aiutato a completare il nostro progetto politico e amministrativo. Un programma che proponiamo ai cittadini rendesi con la massima chiarezza e trasparenza”.

“In questa campagna elettorale dove in campo sono scese due facce della stessa medaglia, il centrodestra è l’unica coalizione in grado di garantire quella stabilità amministrativa che alla città manca da troppo tempo. Siamo certi che dopo il 26 maggio i rendesi avranno una classe dirigente fatta di consiglieri comunali entusiasti e non logori, con idee e progetti innovativi e che soprattutto non sono mai stati protagonisti, come avviene nelle altre liste, di una stucchevole e continua transumanza politica“.

A Rende dunque, dopo la caduta della giunta Manna, il periodo di commissariamento che dura oramai da 2 anni, il centrodestra mira a riconquistare la guida del Comune puntando deciso e compatto su una figura di spicco e grande professionista come Marco Saverio Ghionna, 50 anni il prossimo 28 aprile. Ingegnere meccanico esperto in ingegneria clinica e con lunga esperienza in progettazione e gestione di contratti pubblici, dal 2022 è Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza e Presidente del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Ghionna vanta innumerevoli esperienze in vari ruoli professionali in amministrazioni locali e sovra territoriali e ha affiancato nei settori di competenza vari commissari prefettizi in gestioni transitorie di Enti locali soggetti a scioglimento.

Ecco le liste e i candidati consiglieri a supporto di Marco Ghionna

Oltre 120 i candidati a consigliere comunale nelle sei liste che appoggiano Marco Ghionna. Spulciando tra i nomi in Rende azzurra capolista è Eugenio Aceto ex consigliere comunale. Tra i candidati c’è Luigi Antonio Marafioti primario e Direttore della struttura complessa di Radioterapia Oncologica al Mariano Santo ed Enrico Monaco, consigliere comunale uscente vicino a Tonino Gentile. In Fratelli d’Italia troviamo Eugenio Trombino che alle scorse comunali si era candidato con IDM mentre ora é in quota De Francesco, Aristide Vercillo già amministratore di Ferrovie Calabria. In Noi Moderati il capolista è l’avvocato Corina, già consigliere comunale. sempre in Nella lista di Noi moderati l’avvocato Concetta Antonella Mammolenti figlia di Domenico Mammolenti storico assistente di Sergio Cosmai. Nella lista Futuro candidato Gianluca Garritano noto penalista di Cosenza.

Rende Azzurra

1) Eugenio Aceto

2) Marisa De Rose

3) Enrico Francesco Monaco

4) Ida Francesca Beltrano

5) Anna Borrelli

6) Lia Brogno

7) Gianpiero Casciaro

8) Sabrina Cassano

9) Tania Cavarra

10) Vanessa Coppolino

11) Anais Costabile

12) Stefania Galassi

13) Luciana Laratta

14) Francesco Leonardo

15) Ugo Francesco detto Francesco Lombardi

16) Luigi Antonio Marafioti

17) Serafino Mazzei

18) Renato Raimondi

19) William Domenico Roberts

20) Francesca Ruffolo

21) Emanuele Ruvio

22) Giuliana Catania

23) Antonio Manfredi

24) Asia Perri

—————————————————————————

Fratelli d’Italia

1) Nicola Francesco Armenise

2) Alessandro Bacilieri

3) Giorgia Calvelli

4) Giuliana Credidio

5) Francesco D’Amore

6) Marta Fanuele

7) Mario Antonio Filice

8) Antonio Gelsomino

9) Belkis Greco

10) Cinzia Imbrogno

11) Antongiulio Liguori

12) Chiara Carmina Lolli

13) Marialuisa Musacchio

14) Antonietta Pellegrino

15) Salvatore Pucci

16) Roberta Runca

17) Manola Sansone

18) Elvira Santopaolo

19) Giorgia Siciliano

20) Antonio Tiburzi

21) Eugenio Trombino

22) Vicenzo Tucci

23) Aristide Vercillo Martino

24) Salvatore Vicchio

—————————————————————————

Noi Moderati

1) Francesco Corina

2) Valentina Abate

3) Amelia Bargone

4) Carmelo Antonio Belmonte

5) Chiara Caputo

6) Antonio Chiappetta

7) Saveria Francesca Conforti

8) Simone Cozza

9) Franca Maria D’Alessandro

10) Michele Erra

11) Marianna Falco

12) Federica Fontana

13) Pileria Guzzo

14) Lucia Iaquinta

15) Concetta Antonella Mammolenti

16) Carolina Malfone

17) Cinzia Mauro

18) Jessica Mazzuca

19) Pietro Perugini

20) Riccardo Rodotà

21) Emmanuel Soliberto

22) Maria Francesca Talarico

23) Eraldo Lattari

24) Domenico Funari

———————————————————————–

Rende Prima

1) Giovanni Gagliardi

2) Salvatore Amato

3) Alberto Bernardo

4) Salvatore Francesco Bonofiglio

5) Vittorio Caira

6) Agatino Celso

7) Francesco Democrito

8) Patrizia Ferro

9) Fabio Filippelli

10) Kevin Giglio

11) Denis Fontana

12) Chiara Infantino

13) Aferdita Kalemi

14) Francesco Lucanto

15) Francesco Giuseppe Meringolo

16) Maria Luisa Morrone

17) Noemi Rizzo

18) Gian Marco Rosato

19) Cristoforo Russo

20) Eugenio Salerno

21) Rosanna Sangermano

22) Daniela Scarpelli

23) Francesco Tucci

24) Gioele Vadaccino

———————————————————————–

La Rende che Vuoi

1) Mariangela Argentino

2) Daniela Berardi

3) Giuseppe Bonofiglio

4) Lucia Caiello

5) Pierluigi Cozza

6) Gianfranco Cristiano

7) Daniela De Angelis

8) Manuela Francesca De Giacomo

9) Giuseppe Di Luca

10) Caroline Falsetti

11) Ernesto Gallo

12) Vittoria Guido

13) Abdou Fousseni detto “Moro” Kpekpassi

14) Maria Luisa Lauria

15) Giuseppe La Rosa

16) Veronica Miano

17) Carlo Pucci

18) Maria Giovanna Sacco

19) Carolina Simone

20) Paolo Tommasi

———————————————————————–

Futuro

1) Alessandro Anania

2) Marcello Belmonte

3) Amalia Blasi

4) Pierluigi Calabretta

5) Francesco Carmine Calderaro

6) Gemma Cesario

7) Natascia Cuna

8) Elio Matteo Curcio

9) Floriana De Filicaia

10) Francesca Rita De Napoli

11) Laura Gaetano

12) Gianluca Garritano

13) Antonio Iannello

14) Giuseppe Mancuso

15) Antonella Mangano

16) Luigi Marano

17) Francesco Miglino

18) Michele Ricchio

19) Giovanni Santeramo

20) Sabrina Antonia Sinicropi

21) Francesca Stefanizzi

22) Clementina Torchia

23) Marianna Vite

24) Antonio Vivacqua