Elezioni a Rende, “Libertà in Movimento” a sostegno dell’outsider Luciano Bonanno – NOMI

RENDE (CS) – Non si è tirato indietro e come outsider ha presentato la sua lista “Libertà in Movimento” con 20 aspiranti consiglieri comunali e sarà candidato a sindaco alle prossime elezioni comunali di Rende. Luciano Bonanno ha evidenziato più volte il senso di responsabilità che questa scelta comporta. “Ho deciso di mettermi a disposizione della comunità con spirito di servizio, spinto dalla convinzione che fosse possibile costruire insieme un’alternativa concreta, libera e coraggiosa”. Il suo – ha sempre spiegato Bonanno, è un progetto politico libero e giovane per cambiare Rende.

Libertà in Movimento Bonanno Sindaco

1. Ernesto (Paolo) Belmonte

2. Luigina (Luciano) Bonanno

3. Diego Costabile

4. Marco Cundari

5. Pasquale De Rose

6. Marianna De Santo

7. Yasmine El karmouchi

8. Silvio Fuoco

9. Andrea Guido

10. Francesco (Franco) Iorio

11. Pina Morrone

12. Fausto Presta

13. Stefania Sacco

14. Alessandro Salerno

15. Marco Sorrentino

16. Anna Vittoria Spadafora

17. Eugenio (Spinnatu) Verta

18. Daniela Vigna

19. Ippolito Vinto

20. Francesca Vommaro