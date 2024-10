Scuole, piazze, aree verdi e sport, servizi e sicurezza: la rinascita urbana di Via Popilia

COSENZA – Via Popilia è una delle aree più popolari e densamente abitate di Cosenza. Un quartiere che sta vivendo un profondo processo di trasformazione, grazie a una serie di interventi di riqualificazione urbana che puntano a cambiando radicalmente l volto dello storico quartiere e che nei prossimi anni punta a diventare un area residenziale modello. Proprio così: Via Popilia è pronta a diventare il simbolo di una rinascita che abbraccia interventi di riqualificazione, nuove infrastrutture, spazi comunitari (con grandi aree verdi e di sport) oltre a tutta una serie di servizi, restituendo dignità e sicurezza ai suoi abitanti per una vasta area che soffriva di una totale assenza di politiche di rilancio.

L’assessore ai quartieri, Pasquale Sconosciuto ci ha accompagnato in un tour tra i cantieri aperti, quelli progettati e finanziari e gli interventi già completati. Durante la nostra visita, abbiamo potuto osservare da vicino i significativi cambiamenti che stanno trasformando questa storica area di Cosenza.

Ristrutturazione delle case popolari di via Popilia

Uno degli aspetti più evidenti di questa trasformazione è la ristrutturazione delle case comunali, con la messa in sicurezza di cornicioni e sottobalconi. Questi lavori non solo miglioreranno la stabilità e la sicurezza degli edifici, ma daranno un nuovo volto estetico agli edifici, creando un rinnovato senso di orgoglio per i residenti del quartiere. Inoltre, è stato abbattuto ogni ostacolo architettonico grazie all’installazione di scivoli e rampe, rendendo gli edifici accessibili a tutti, in particolare alle persone con disabilità.

Pulizia e realizzazione dello spazio verde urbano

Durante la nostra passeggiata all’interno del quartiere, abbiamo notato come gli spazi una volta occupati da rifiuti abbandonati siano stati completamente riqualificati. Le aree che rappresentavano un problema di degrado e abbandono sono stati ripuliti e trasformati, diventando zone sicure e accessibili per i residenti.

Uno degli interventi più recenti è quello che prevede la realizzazione di uno spazio verde urbano da 3600 mq in Via Caduti di Razzà, situato nell’ultimo lotto di Via Popilia che rientra nei progetti “green e blue”, il programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici. L’importo complessivo dell’appalto per la realizzazione di questo parco, inclusi gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera, IVA esclusa, ammonta a € 203.057,51. Questo spazio verde contribuirà a migliorare ulteriormente la qualità della vita nel quartiere, offrendo un ambiente sano e rigenerante a tutti i cittadini.

Nuova segnaletica, illuminazione a led e servizio idrico

Gli interventi infrastrutturali proseguono lungo tutte le strade del quartiere. La nuova segnaletica stradale, ben visibile e funzionale, ha migliorato la sicurezza del traffico sia per i pedoni che per gli automobilisti. L’installazione di una moderna illuminazione pubblica ha dato un ulteriore impulso alla vivibilità del quartiere, illuminando in modo efficace le strade nelle ore notturne, creando un ambiente più sicuro e confortevole. Inoltre, l’assessore Pasquale Sconosciuto ci ha spiegato l’importanza del recente miglioramento del servizio idrico. Negli ultimi tre anni, sono stati eseguiti lavori per l’innalzamento dei pozzetti e per garantire una distribuzione più efficiente dell’acqua. Questo ha permesso di risolvere annosi problemi legati alla pressione idrica, migliorando la qualità della vita per tutti i residenti.

Il futuro Centro per l’Impiego e lo sviluppo commerciale

Un altro segnale tangibile della rinascita di Via Popilia è rappresentato dai nuovi servizi che stanno sorgendo. Presso la “Scuola Dionesalvi”, sorgerà il nuovo “Centro per l’Impiego di Cosenza”: un progetto che testimonia l’attenzione crescente verso il quartiere e che offrirà ai residenti un punto di riferimento essenziale per la ricerca di lavoro e renderà Via Popilia una zona sempre più integrata e connessa al contesto urbano circostante. Anche l’aspetto commerciale del quartiere sta avendo un nuovo imput. L’apertura di diverse attività sta contribuendo a rivitalizzare l’economia locale. Previsto, inoltre, l’apertura di un hotel a cinque stelle nella vicina zona di “Vaglio Lise” e che rappresenta un segnale forte di come l’area stia attirando investimenti importanti e guardando al futuro con ambizione.

Secondo l’assessore ai quartieri, Pasquale Sconosciuto, “Via Popilia punta ormai ad essere la scommessa urbana nei prossimi anni.” Un’affermazione confermata dal crescente interesse degli investitori privati, che vedono nel quartiere un enorme potenziale di sviluppo. La presenza di nuovi servizi e infrastrutture, come il futuro Centro per l’Impiego di Cosenza presso la scuola Dionesalvi, rappresenta un ulteriore segnale di trasformazione,

Collaborazione con la Curia: il restauro delle Chiese

L’opera di riqualificazione non si ferma alle infrastrutture pubbliche e ai servizi. In collaborazione con la Curia, sono previsti interventi di restauro per le chiese di “Cristo Re” e di “San Francesco”, due punti di riferimento spirituale e storico per la comunità locale. Il restauro di questi luoghi di culto rafforzerà ulteriormente il legame tra i residenti e il loro patrimonio culturale e religioso.

Nuovi Servizi: Asilo Nido e riqualificazione della Scuola d’Infanzia

A testimonianza del forte impegno per il rilancio di Via Popilia, la giunta comunale ha approvato un importante progetto per la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale e la riqualificazione della scuola dell’infanzia di via Fratelli Sprovieri. Questo intervento, seguito dall’assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Damiano Covelli, è stato finanziato con 2.592.000,00 euro provenienti dai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), nell’ambito del potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione.

Il Palasport dello Squash

Spazi verdi aggregazione ma anche sport. A via Popilia sorgerà il Palasport dello Squash, finanziato per circa 4 milioni di euro, a valere sulla Misura 3.1 ‘Sport e inclusione sociale’ – del Pnrr, che diventerà anche sede del Centro Tecnico della Federazione Italiana Gioco Squash. Sorgerà nei pressi di viale Giacomo Mancini, nell’area adiacente il Parco Nicholas Green e sarà una struttura sportiva dedicata allo squash, unica nel suo genere in tutto il Paese, capace di ospitare manifestazioni nazionali ed internazionali e con una capienza di 500 posti a sedere. “Grazie a questi interventi – ha concluso Sconosciuto – Via Popilia non è più solo un quartiere popolare in difficoltà, ma un luogo in piena evoluzione, pronto a diventare un punto di riferimento per tutta la città di Cosenza”.