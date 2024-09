Cosenza, 2,6 milioni per un nuovo asilo nido a via Popilia e riqualifica della scuola di via Sprovieri

COSENZA – Un nuovo asilo nido a Via Popilia e la riqualificazione della scuola d’infanzia su via Sprovieri. È quanto approvato questa mattina dalla giunta Comunale di Cosenza, Presieduta dal sindaco, Franz Caruso. Via libera ad un progetto per la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale a Via Popilia che comprende anche la riqualificazione della scuola dell’infanzia già funzionante su via Fratelli Sprovieri. L’intervento, seguito dall’assessorato ai LLPP, guidato da Damiano Covelli, è stato finanziato per 2.592.000,00 euro a valere sui fondi PNRR nell’ambito dell’azione per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione.

“Ancora una volta i quartieri della città che fino a ieri erano considerati periferia ed erano lasciati abbandonati a se stessi, trovano nella mia azione amministrativa la giusta e dovuta attenzione”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso che prosegue: “In particolare, via Popilia, che è la zona più popolosa di Cosenza e che soffriva di una totale assenza di politiche di rilancio sta vivendo una stagione di nuove realizzazioni, indispensabili per accrescere la qualità della vita dei suoi residenti e per meglio armonizzarne il territorio al resto del contesto urbano. Dopo l’intervento previsto per l’area di via Caduti di Razzà e, soprattutto, dopo il progetto per la realizzazione del Palasport dello Squash di Cosenza, per circa 4 milioni di euro, che ospiterà anche il centro Tecnico della Federazione Italiana Gioco Squash, oggi abbiamo approvato un altro atto concreto che vedrà la nascita del nuovo asilo nido comunale nei pressi della scuola dell’Infanzia di via Fratelli Sprovieri”.

Con quello di Via Popilia è il terzo asilo progettato con i fondi PNRR

“E’ il terzo asilo nido – conclude Franz Caruso – che abbiamo progettato e che, grazie ai finanziamenti del PNRR per circa 4 milioni di euro complessivi, la mia amministrazione realizzerà e consegnerà alla fruibilità delle famiglie cosentine. Oltre a via Popilia infatti si stanno già realizzando il nuovo asilo nido in Via Saverio Albo, a cavallo tra i quartieri popolari di San Vito e Serra Spiga ed il secondo nel plesso scolastico di Via Asmara, alle porte del centro storico“.



“Accesso al nido a tutti”

“Sostenere le famiglie ed offrire possibilità di accesso al nido a tutti – ha detto l’assessore Damiano Covelli – è l’obiettivo a cui vogliamo tendere. Non tutti, infatti, possono permettersi di pagare un asilo privato. In questa ottica non è stata casuale la scelta logistica di allestire le tre importanti infrastrutture in aree significative sotto il profilo sociale. Aggiungo che, e ne siamo orgogliosi, abbiamo potuto accedere a questo terzo finanziamento perché Cosenza è stata tra le poche città italiane ad aver speso tutte le risorse ottenute nei due primi bandi ministeriali, per cui ha ottenuto l’importante premialità. Ora, con il terzo asilo nido, riusciremo peraltro a raggiungerà nella nostra città gli standard europei in tema di offerta educativa”.