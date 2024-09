Cosenza, area verde di 3.600 mq su via Caduti di Razzà. Aggiudicato l’appalto, a breve i lavori

COSENZA – Inizieranno a breve i lavori per la realizzazione di uno spazio verde, da 3.600 mq, in via Caduti di Razzà, nei pressi dell’ultimo lotto di Via Popilia. L’appalto, per un importo finale di 231mila euro, che rientra nei progetti “green e blue”, il programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano del Ministero della Transizione ecologica a cui ha partecipato il Comune di Cosenza, è stato aggiudicato dalla ditta “Azienda Agricola Isola Verde” di Siracusa.

L’intervento prevede la realizzazione di uno spazio verde di 3.600 mq, su cui saranno piantati 25 alberi, all’interno di un’area in cui sono presenti un gran numero di abitazioni, la maggior parte di edilizia popolare con un ingente numero di residenti. L’area verde prevedrà un sistema di irrigazione tramite cisterna per il recupero dell’acqua piovana attraverso la rete delle acque meteoriche, 290 mq di nuova pavimentazione drenante, 200 mq di sostituzione di pavimentazione e, come detto, la piantumazione di 25 alberi.

Di giovedì, invece, la notizia che riguarda il via libera della Giunta Comunale, con lo stanziamento di quasi 2.6 milioni di euro di fondi PNRR, per la realizzazione di un nuovo asilo nido sempre Via Popilia e la riqualificazione della scuole di Via Sprovieri.