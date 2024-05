Cosenza, l’area “green e blu” di 3.600 mq su via Caduti di Razzà. Pubblicato il bando da 203mila euro

COSENZA – Il Settore 7 del Comune di Cosenza ha pubblicando il bado di gara relativo alla realizzazione dello spazio verde urbano in via Caduti di Razzà, nell’ultimo lotto di Via Popilia. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza e costi della manodopera, IVA esclusa, ammonta ad € 203.057,51.

Spazio verde di 3.600 mq con 25 alberi

Si tratta di un intervento sperimentale per “l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” del Ministero della Transizione ecologica a cui ha partecipato il Comune con il progetto per “Interventi green blue” ottenendo un finanziamento di oltre 297mila euro. L’intervento prevede la realizzazione di uno spazio verde di 3.600 mq, su cui saranno piantati 25 alberi, all’interno di un’area in cui sono presenti un gran numero di abitazioni, la maggior parte di edilizia popolare con un ingente numero di residenti.

Irrigazione con il recupero dell’acqua piovana

L’area verde prevede un sistema di irrigazione tramite cisterna per il recupero dell’acqua piovana attraverso la rete delle acque meteoriche, 290 mq di nuova pavimentazione drenante, 200 mq di sostituzione di pavimentazione e la piantumazione di 25 alberi. “Localizzare l’intervento su via Popilia – aveva detto il sindaco Franz Caruso annunciando il finanziamento – ha una valenza strategica ed un rilevante valore sociale perché riconosce dignità ad un luogo importante, in passato dimenticato, della nostra città ed ai suoi residenti”.