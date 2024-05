Sanità pubblica, oltre 2500 persone a Polistena. Caruso: “far sentire forte e unita la voce dei sindaci

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso, non potendo partecipare, per impegni istituzionali precedentemente assunti alla mobilitazione a difesa del diritto alla salute promossa per questa mattina dal primo cittadino Michele Tripodi, ha inviato allo stesso un messaggio di condivisione della battaglia portata avanti per l’ospedale di Polistena e contro lo smantellamento della sanità pubblica della Piana.

“Sento mia – scrive Franz Caruso – la battaglia che stai portando avanti insieme a tantissimi colleghi ed amici, contro una gestione della sanità pubblica che nel giro di pochi anni ha accresciuto a dismisura le condizioni di criticità del nostro sistema sanitario già in forte affanno, incapace di offrire risposte adeguate alle esigenze dei calabresi e, soprattutto, di assicurare i LEA ( Livelli Essenziali di Assistenza).

Ritengo che il nuovo piano di riordino delle rete ospedaliera calabrese, che ho sin da subito ampiamente e rigorosamente contestato per gli scippi perpetrati anche sul mio territorio e nella mia città, penalizzi e danneggi ulteriormente la sanità pubblica in Calabria, perché sottrae importanti e fondamentali presidi e servizi ai cittadini/utenti, indebolendo complessivamente la rete ospedaliera regionale, ormai in continuo deterioramento. Il presidente Occhiuto, nella sua qualità di commissario alla sanità calabrese, decide da solo, senza avvertire il minimo bisogno di discutere su un settore così importante com’è la sanità pubblica con le Istituzioni più prossime ai cittadini: i Comuni, appunto. Anzi, protetto dal muro del silenzio che ha eretto, neanche risponde alle nostre giuste richieste e rivendicazioni portate avanti a beneficio della collettività.

Il commissario Occhiuto, è del tutto evidente, opera a soli fini elettoralistici e propagandistici, giocando sulla pelle dei calabresi ai quali non viene assolutamente assicurato il diritto alla salute che dovrebbe, invece, essere universalmente garantito sopra ogni cosa e tenuto ben distante da calcoli di natura eminentemente ragionieristica. Ecco perché come Te, ritengo sia arrivato il momento di far sentire forte e unita la voce dei sindaci calabresi anche sui temi della sanità, atteso il fallimento fatto registrare in oltre due anni di gestione dal Presidente della Regione Calabria e commissario ad acta, Roberto Occhiuto. E’ necessario garantire il diritto alla salute dei cittadini anche in Calabria”. “Nel salutarTi calorosamente – conclude il sindaco di Cosenza, Franz Caruso – esprimo la mia vicinanza alla Tua comunità e la piena condivisione alla battaglia che stai portando avanti.