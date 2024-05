Bancarotta fraudolenta, accuse archiviate per l’ex presidente della Sampdoria Ferrero

PAOLA (CS) – Lo scorso anno la Procura di Paola aveva un nuovo procedimento penale nei confronti dell’imprenditore ed ex patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, per il suo ruolo in campo cinematografico. L’accusa era di bancarotta fraudolenta e di aver cagionato il dissesto della società “Ellemme spa”. Arrivato invece, il decreto di archiviazione per tutti gli indagati coinvolti, tra cui la figlia Vanella e il nipote Giorgio ma anche dirigenti di un noto istituto bancario, Unicredit.

La Procura di Paola ha chiesto l’archiviazione di tutte le posizioni condivisa poi dal Gip Carotenuto secondo cui «dagli atti emerge che l’ipotesi di reato per cui si procede non può configurarsi». Gli operatori bancari, secondo quanto emerso, hanno agito in modo corretto, trovando la soluzione più conveniente per la ristrutturazione del debito al fine di evitare il dissesto della società.