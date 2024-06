Rende: nuovo, moderno e funzionale. Inaugurato il Distaccamento dei Vigili del Fuoco

RENDE (CS) – Un presidio nuovo, moderno e funzionale per un corpo, come quello dei Vigili del fuoco, il cui lavoro risulta essere estremamente prezioso per la collettività. Parliamo del nuovo distaccamento di Rende, già in funzione dallo scorso mese di ottobre, ma inaugurato ufficialmente oggi. Un presidio strategico per la vicinanza con la città di Cosenza e con l’autostrada A-2 del Mediterraneo.

“Rappresenta un tassello importante in provincia – ha detto Carlo Dall’Oppio, Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco – i distaccamenti sono l’ossatura del sistema per dare soccorso in tempi celeri perché il tempo fa la differenza. Non solo le sedi centrali, ma è importante avere le partenze distribuite nel territorio“.

Un’inaugurazione che vuole essere emblematica anche in relazione alla presenza dello Stato nel territorio ed anche un segnale di vicinanza nei confronti di un corpo che, in questo periodo, lotterà contro l’ormai consueta emergenza incendi.

“Una sede – ha detto il Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro – logisticamente adeguata per i mezzi, per chi ci lavora e per quel pubblico soccorso a cui guardiamo con grande interesse”.