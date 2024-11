Rende, hashish e cocaina in casa di un insospettabile 50enne. Arrestato dopo una perquisizione domiciliare

- Advertisement -

RENDE (CS) – Hashish e cocaina nascosti in casa. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno tratto in arresto un cinquantenne rendese poiché trovato in possesso – ai fini di spaccio – di sostanze stupefacenti e materiale utile al confezionamento. Mercoledì scorso i militari hanno bussato alla porta di casa dell’insospettabile cinquantenne e, all’esito di una minuziosa perquisizione domiciliare, sono riusciti a scovare 103 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Lo stupefacente rinvenuto, qualora immesso sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare un illecito introito complessivo di oltre cinquemila euro. Il 50enne è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa di convalida da parte della competente Autorità Giudiziaria.