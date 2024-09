Processo Bergamini, D’Alessio: «Internò nasconde la verità. Denis è stato ucciso»

COSENZA – “Oggi parleremo di come è morto Denis Bergamini. Si tratta di un processo vivo che dovrà trovare necessariamente esito. Un processo indiziario e imprescrittibile di quella che è stata una vicenda drammatica”. Esordisce così, in aula in Corte D’Assise a Cosenza, il procuratore capo della città del Pollino, Alessandro D’Alessio. Insieme al Pm Luca Primicerio, stamane hanno tessuto l’inizio della requisitoria – la quale sarà divisa in due giornate e si concluderà domani con la richiesta di condanna – nel processo che mira a far luce sulla morte dell’ex calciatore del Cosenza Calcio Denis Bergamini. Unica imputata di concorso in omicidio è Isabella Internò, ex fidanzata di Denis trovato cadavere il 18 novembre 1989 lungo la Statale 106 jonica a Roseto Capo Spulico.

D’Alessio sostiene che la versione di Isabella Internò è completamente falsa, smentita non solo dai teste che in 60 udienze si sono susseguiti, ma a smentirla sono le prove scientifiche. “L’ex fidanzata di Denis – dice con forza il magistrato D’Alessio – nasconde la verità perché ha un movente, ha un ruolo. Tre sono le aggravanti due delle quali – secondo il PM – sono prove indiziarie ma che hanno trovato piena dimostrazione“.

Ucciso per questioni “passionali”

La Procura del Pollino, competente per territorio, sostiene che il calciatore sia stato ucciso per ragioni passionali mentre si trovava in compagnia della Internò. La morte sarebbe stata determinata da un soffocamento con una busta di plastica oppure una sciarpa per poi solo in un secondo momento trasferito sull’asfalto perchè fosse travolta dal camion che stava sopraggiungendo. “La Calabria, di quei tempi, era vista come un posto dove risolvere le pene d’amore con la lupara. La situazione – continua D’Alessio – era di una giovane donna incinta e non sposata”.