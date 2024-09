Oggi Denis Bergamini avrebbe compiuto 62 anni, il lungomare di Grisolia porterà il suo nome – FOTO

GRISOLIA (CS) – Intitolato il lungomare di Grisolia all’ex calciatore del Cosenza Calcio Denis Bergamini. Il taglio del nastro è avvenuto ieri alla presenza della sorella di Denis, Donata, di alcuni calciatori del Cosenza e di alcuni ex colleghi di Denis. “Amava il mare – scrive in un post di Facebook Donata Bergamini per ringraziare il comune di Grisolia – i nostri momenti più belli li abbiamo trascorsi al mare, sulle spiagge fra scherzi e barzellette, in mare fra nuotate e tuffi dagli scogli o dal molo. Da piccoli sempre accompagnati dai nostri genitori con zii e cugini, da ragazzi con la nostra mitica compagnia e in Calabria Denis, con compagni di squadra e amici. Nella speranza di poter incontrare i tanti di voi che hanno percorso con noi il sentiero della verità in attesa dell’arrivo della Giustizia”.

Insomma un bellissimo regalo per lui che proprio oggi avrebbe compiuto 62 anni, se 35 anni fa non fosse stato ucciso, il 18 novembre del 1989 a Roseto Capo Spulico, per poi inscenare un suicidio. Sulla morte di Bergamini si sta svolgendo da quasi tre anni e 60 udienze un processo che vede come unica imputata per omicidio volontario in concorso con ignoti Isabella Internò, ex fidanzata del calciatore. La sentenza di primo grado arriverà il prossimo 1 ottobre, domani è calendarizzata la requisitoria del Pm Primicerio dinanzi la Corte d’Assise di Cosenza.