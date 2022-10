Processo Bergamini, i medici legali non hanno dubbi: “Denis è morto soffocato”

COSENZA – Cosenza piange il maestro Mario Mangiarano, morto a 74 anni. Atleta e insegnante sportivo apprezzartissimo in tutta la Calabria (fino a pochi anni fa era ancora in attività con i suoi atleti), ha fondato con successo nel 1973 la storica palestra”Kodokan” a Rende e Cosenza ed è stato il primo istruttore a portare nell’area urbana le disclipline di Judo, ginnastica artistica e ritmica. Un vero e proprio innovatore di queste disclipline ma di tutto lo sport in generale. Dopo la scomparsa del maestro, si moltiplicano i messaggi di cordoglio e di affetto per la perdita di un apprezatissimo e amato uomo dello sport. La palestra Kodokan, la sua creatura, ha sfornato campioni per generazioni e fu poi presa in gestione dal figlio Marco mentre l’altro figlio, Sandro, sempre in onore del padre, ha creato la società sportiva ASD Kodoak 1973 e la sorella Aurelia un’altra società sportiva che è fucina di successi in tutta la Calabria e non solo. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 26 ottobre, alle ore 16 nel Santuario di Maria SS.ma di Costantinopoli nel centro storico di Rende.

“Abbiamo appreso ora della scomparsa del maestro Mario Mangiarano, atleta ed insegnante che ha scritto pagine memorabili per lo sport della nostra regione. Il presidente del comitato regionale, Amedeo Di Tillo, il Consiglio, gli organi direttivi e tutto lo staff dello CSAIn Calabria si stringono alla moglie Rita e ai figli Sandro, Marco e Aurelia per questa grave perdita. A loro le più sentite condoglianze da parte di tutti noi. Una grande perdita per tutto il mondo dello sport calabrese e non solo. Ha fondato la kodokan nel 1973 a Rende e Cosenza. È stato il primo istruttore a portare a Cosenza le disclipline di Judo, ginnastica artistica e ritmica”.

Il ritratto di Mario Mangiarano si definisce bene dai tantissimi messaggi affidati ai social. “Maestro ci hai insegnato la vita, a essere genitori, figli, amici. Ci hai insegnato a vincere e a perdere. Ci hai fatto divertire e a fare sacrifici. Che fortuna e che onore averti avuto nella nostra vita. Riposa in pace e sorridici da lassù”, scrive Sabina su Facebook. E ancora: “Con Mario va via un pezzo importante dello sport calabrese ed italiano. Pioniere negli anni 70 ha da sempre rappresentato un punto di riferimento importante per il mondo delle Arti Marziali e per lo sport in genere”, scrive un ex dirigente sportivo. “Rimarrai sempre nei nostri cuori perché un uomo come pochi”, scrive ancora qualcun altro. “Ci lascia un bravo cittadino, amante dello sport, degli sport. Una persona seria, umile, tenace. Ha imparato ad amare la vita a tante generazioni per tutta la vita. Oggi viene a mancare, ma resta nella memoria collettiva e sono certo che tanti, tantissimi lo ricorderanno e di lui conserveranno un ricordo indelebile. Il suo “Kodokan” non è stata solo una palestra di sport, ma di vita”.

Il cordoglio del sindaco Caruso “sport cosentino in lutto”

“Oggi lo sport cosentino è in lutto per la scomparsa del maestro Mario Mangiarano. Una perdita che ci addolora e che fa calare un velo di tristezza nella città di Cosenza che ha sempre apprezzato l’impegno infaticabile con il quale Mario Mangiarano ha contribuito a diffondere, soprattutto presso le giovani generazioni, la pratica dello sport, a diversi livelli”. Questo il commento del Sindaco Franz Caruso alla notizia della scomparsa di Mario Mangiarano, grande sportivo cosentino e maestro di judo, tra i pionieri di questa disciplina.

“Con il Kodokan, sua amatissima creatura, Mario Mangiarano – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – ha consentito ad intere generazioni di cosentini, sin dal lontano 1973, di frequentare non solo un centro sportivo di particolare importanza, ma anche una vera e propria palestra di vita dove forgiare non solo il fisico ma anche la mente. E’ soprattutto per questo che la città di Cosenza e l’Amministrazione comunale gli sono riconoscenti stringendosi, in questo doloroso momento, attorno alla moglie Rita e ai figli Sandro, Marco ed Aurelia, ai quali vanno le nostre più sentite condoglianze”.

Anche il sindaco di Rende Marcello Manna ha voluto ricordate il maestro Mangiarano ” Alla parola Judo corrisponde un cognome nell’area urbana Mangiarano. Ho appena saputo della scomparsa del maestro Mangiarano e il mondo dello sport calabrese perde un uomo che ha insegnato tanto alle nuove generazioni e ha saputo dialogare con le famiglie. Ha dato tutto per il suo mondo ed è riuscito ad educare gli atleti anche fuori dal tappeto si gara. Mi stringo al dolore della sua famiglia e dei suoi amici” ha scritto sulla sua pagina Facebook il primo cittadino di Rende