Morte di Ilaria Mirabelli: Mario Molinari è indagato per omicidio stradale

COSENZA – Mario Molinari, 44enne cosentino, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Cosenza con l’accusa di omicidio stradale in seguito alla morte di Ilaria Mirabelli, morta in un presunto tragico incidente stradale a Lorica il 25 agosto scorso. L’iscrizione nel registro degli indagati di Molinari è avvenuta dopo la denuncia querela per omicidio volontario e omicidio stradale da parte dell’avvocato Guido Siciliano, legale della famiglia Mirabelli. Al momento, però, il reato preso in considerazione dagli inquirenti è quello di omicidio stradale. Il prossimo 9 settembre Mario Molinari, con il legale da lui nominato, dovrà presentarsi in Tribunale a Cosenza.

Intanto si infittisce il giallo sulla morte di Ilaria: tanti gli interrogativi sulla dinamica di un incidente che appare torbida e poco chiara, mentre dall’area del presunto sinistro a Lorica spariscono degli oggetti.