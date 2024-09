Morte Ilaria Mirabelli: spariti gli oggetti dal luogo del presunto incidente a Lorica

COSENZA – Sono spariti gli oggetti dal luogo del presunto incidente in località Baracchelle a Lorica, avvenuto lo scorso 25 agosto, dove ha perso la vita la 38enne cosentina, Ilaria Mirabelli. Ilaria quel giorno, in compagnia del 44enne, anche lui cosentino, Mario Molinari, aveva deciso di andare a pranzare a Lorica, in compagnia di altri due amici. Una volta finito di pranzare i due ritornano a Cosenza percorrendo la Strada Statale 108, ma giunti al bivio di Quaresima inspiegabilmente ritornano indietro.

Come scritto all’inizio, gli oggetti che avevamo rinvenuto sul luogo del presunto incidente a distanza di circa dieci giorni, come riportato in un precedente articolo, non ci sono più. Stiamo parlando degli specchietti, di alcune parti dell’auto e di un paio di occhiali. Già averli ritrovati a distanza di dieci giorni, pone qualche dubbio di come siano stati eseguiti i rilievi da parte degli inquirenti e ha fatto sorgere più di un interrogativo.

Otretutto l’area, da quanto risulta, non è mai stato posta sottosequestro. E a distanza di oltre 10 giorni, ritornando sul luogo del presunto incidente, gli oggetti in questione sono scomparsi. Un ulteriore fatto che non fa che alimentare i tantissimi dubbi intorno a questo caso, perché o qualche balordo è passato dal luogo del presunto incidente e li ha presi o – peggio ancora – ci sono ritornati gli inquirenti per una nuova eventuale perizia sia del luogo che degli oggetti stessi, raccogliendoli. Una perizia tardiva, in questo caso, e non se ne capirebbero i motivi dopo ben 10 giorni, con la zona che insieme agli stessi oggetti potrebbero essere stati alterati.