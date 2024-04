Stasera a Montalto Uffugo, la finale del ‘Concorso Lirico Internazionale Ruggiero Leoncavallo’

MONTALTO UFFUGO – Con il concerto Lirico, nel Duomo di Santa Maria della Serra, questa sera alle 19:00, si conclude la XVII edizione del “Concorso Lirico Internazionale Ruggiero Leoncavallo”. Un evento organizzato dall’ assessorato alla Cultura del Comune di Montalto Uffugo, che anche quest’anno ha richiamato numerosi concorrenti, selezionati da una apposita giuria.

La selezione per individuare i finalisti di questa sera si è svolta tra venerdì e sabato, presso il Museo Leoncavallo. Il Concorso Lirico Internazionale, dedicato al maestro Ruggiero Leoncavallo, cittadino illustre della città di Montalto Uffugo, che a questo luogo ha legato il suo capolavoro Pagliacci, rappresenta ormai una fucina da dove emergono e vengono valorizzati giovani talenti musicali, provenienti da ogni parte del mondo. Una finale quella di questa sera che come al solito farà registrare il pubblico delle grandi occasioni, tra cui numerosi appassionati di lirica e cultori dell’arte che per l’occasione si ritrovano a Montalto per ascoltare i giovani talenti musicali di domani.