Montalto Uffugo: terribile scontro auto-moto, centauro gravissimo portato in elisoccorso a Cosenza

COSENZA – È stato trasportato all’Annunziata di Cosenza in gravissime condizioni un umo che si trovava a bordo di una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una macchina lungo la Strada Provinciale 241 ex SS19 delle Calabrie, a poche centinaia di metri dal bivio per raggiungere il paese di Montalto Uffugo. Lo scontro è accaduto intorno all’ora di pranzo. Dopo il violentissimo impatto il centauro è rimasto sull’asfalto mentre la moto è finita in un dirupo dopo un volo di decine di metri.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri di Montalto, che hanno avviato le indagini per capire la dinamica dell’incidente, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che dopo un primo intervento hanno disposto il trasporto in elicottero a Cosenza. Al momento non ci sarebbe invece traccia dell’auto coinvolta nel sinistro che si sarebbe allontanata.