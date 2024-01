Montalto Uffugo: otto liste a sostegno del candidato a sindaco di Mauro D’Acri

MONTALTO UFFUGO (CS) – Le formazioni politiche Liberamente, Montalto in Comune, Montalto Futura, Kore, Moderati per Montalto, Agorà, Forza Popolare, Città Protagonista, esprimono il loro pieno e convinto sostegno alla candidatura di Mauro D’Acri a Sindaco di Montalto Uffugo. Elezioni che si terranno l’8 e 9 giugno 2024 in 135 comuni della regione. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 22 e 23 giugno.

Le Liste Unite invitano la cittadinanza di Montalto Uffugo a sostenere attivamente Mauro D’Acri in questa campagna elettorale, riconoscendo in lui il candidato che può davvero far progredire la comunità e rispondere alle sue esigenze con visione, rapporti e una grande umanità riconosciuta

Mauro D’Acri rappresenta una figura di comprovata esperienza, professionista di incontestata moralità dedito da sempre al bene comune. Le Liste Unite con entusiasmo sono certe che Mauro D’Acri con la sua leadership saprà ridare slancio e nuova energia a tutto il territorio.

Teresa Lirangi di Liberamente ha sottolineato: “Montalto Uffugo ha bisogno di una guida forte e competente. Mauro D’Acri incarna i valori che questa comunità merita, noi crediamo fermamente che possa portare avanti una visione inclusiva e orientata al progresso.”

Gabriella De Seta di Montalto in Comune aggiunge: “La nostra città ha bisogno di un Sindaco positivo capace di redigere e realizzare un progetto politico concreto e ambizioso che determini lo sviluppo del nostro territorio valorizzando le sue grandi potenzialità. Abbiamo scelto di affiancare Mauro D’Acri come prossimo Sindaco perché oltre ad avere una riconosciuta esperienza politica, è persona capace, aperta e disponibile al dialogo ed al confronto.”

Marco Pignataro di Montalto Futura dichiara: “In un momento critico come questo, Montalto Uffugo ha bisogno di un leader che sappia unire e affrontare le sfide con determinazione.”

Kore di Salvatore Esposito evidenzia: “Mauro D’Acri è persona di valore, uomo giusto per costruire un futuro ambizioso per la nostra comunità.”

Mario Speranza per I Moderati per Montalto: “Siamo certi che la candidatura di Mauro D’Acri sia la scelta giusta per guardare al futuro con fiducia ed entusiasmo! L’esperienza maturata nelle istituzioni, il notevole senso civico e l’alto profilo morale garantiranno un’amministrazione seria e trasparente.”

Agorà di Stefano Vocaturo afferma: “Montalto ha bisogno di una visione innovativa e di un leader che possa motivare le forze sane del territorio. Dopo attente valutazioni e vari incontri abbiamo individuato in Mauro D’Acri la persona giusta per questo grande cambiamento.”

Raffaele Allevato di Forza Popolare “sostiene Mauro D’Acri a Sindaco credendo fermamente nelle qualità ed esperienze necessarie per guidare la nostra comunità verso un futuro prospero, sostenibile e che torni ad essere protagonista nell’area urbana.”

Città Protagonista di Emilio D’Acri attesta: “Conosciamo tutti l’uomo e il professionista Mauro D’Acri; sosteniamo quindi con forza la sua candidatura ritenendola una grande opportunità per tutta la comunità montaltese.”

Alle dichiarazioni delle 8 liste si aggiunge il sostegno del Presidente dei commercianti Giorgio Diacovo che dichiara: “In qualità di Presidente dei Commercianti, desidero esprimere il mio pieno e incondizionato sostegno a Mauro D’Acri come candidato a Sindaco. Il tessuto commerciale di Montalto Uffugo, unico e ricco di tradizione, merita una guida attenta e di prospettiva.”