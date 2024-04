Cosenza, corso Mazzini si rifà il look e riaprono i due chioschetti di Piazza 11 Settembre

COSENZA –Rendere nuovamente fruibili i due chioschetti di Piazza 11 Settembre, lungo la centralissima corso Mazzini, rientra in una delle azioni dell’Amministrazione comunale di Cosenza nel riqualificare l’arredo urbano. L’Ente bruzio, com’è riportato nel bando intende affidarli a privati, uno è destinato ad una attività di fiori e piante, un modo come ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Cosenza, Pina Incarnato, nel rendere anche più attrattiva e gradevole una delle zone più caratteristiche del salotto buono della città. E sempre su corso Mazzini, oltre ai due gazebi, l’amministrazione comunale eseguirà un’altra serie di interventi per quel che riguarda la riqualificazione e il riefficientamento l’arredo urbano . Naturalmente – ha spiegato sempre l’assessore Pina Incarnato – voglio ricordare come l’azione di riqualificazione non riguarda solo il centro della città ma anche le periferie, come sta già avvenendo e nei prossimi giorni, saranno avviati nuovi ed ulteriori interventi in altri quartieri”.

