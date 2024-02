Montalto Uffugo, aperta l’isola ecologica. Permetterà di “disfarsi” di rifiuti differenziandoli

MONTALTO UFFUGO (CS) – Taglio del nastro questa mattina per il centro raccolta Comunale dei rifiuti di Montalto Uffugo. L’isola ecologica, che si trova nella zona industriale in località Coretto, è stata inaugurata alla presenza del Sindaco, Pietro Caracciolo, dell’assessore all’Ambiente Bianca Verbeni e dell’intera giunta comunale. Presenti anche numerosi cittadini e una rappresentanza di tutti gli istituti comprensivi del Comune che hanno preso parte anche ad attività ludico-ricreative, contribuendo alla piantumazione delle aiuole di recupero (che hanno abbellito l’isola), utilizzando il compost e fioriture donate per l’occasione dalla Cooperativa sociale l’Arcadinoè. Ai ragazzi è stata poi spiegata l‘importanza della differenziata e tutto il ciclo dei rifiuti. Molti sapevano già come differenziare i vari rifiuti.

Isola ecologica di Montalto Uffugo: gli orari

“Un servizio a disposizione di tutta la Comunità di Montalto” ha detto il sindaco di Montalto Uffugo dopo il taglio del nastro. Da domani l’isola sarà aperta al pubblico da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00. I cittadini potranno recarsi nel centro di raccolta comunale per buttare tutti i rifiuti differenziandoli con gli appositi contenitori presenti: ingombranti, R.A.E.E., plastica, carta, vetro, sfalci e potature e in generale rifiuti urbani non pericolosi.