RENDE – Il Comune di Rende ha comunicato l’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025 per il servizio di refezione scolastica rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie a tempo pieno. I genitori interessati potranno iscrivere i ragazzi entro il prossimo 30 giugno accedendo al link del Comune appositamente predisposto. Richiesta la certificazione Isee in corso di validità e, per diete speciali, anche i relativi certificati medici. Il servizio di refezione scolastica è garantito nelle seguenti scuole del territorio di Rende:

– Infanzia Rende Centro – via D. Vanni

– Infanzia Roges – via Bari

– Infanzia Saporito – via G. De Chirico

– Infanzia Campagnano – Parco Robinson

– Infanzia Villaggio Europa – via Rossini

– Infanzia Quattromiglia – via Dodaro

– Infanzia Arcavacata – via Bertoni

– Infanzia Santo Stefano – via Ungheria

– Infanzia Macchina di Bosco – via Papa Giovanni XXIII

– Infanzia Commenda – via S. Pellico

– Primaria ‘Stancati’ – via Caduti di Nassirya

– Primaria Quattromiglia – località Piscine

– Primaria Villaggio Europa – via Buenos Aires

– Primaria Sant’Agostino – via Giotto

– Primaria Rende Centro – via D. Vanni

Il Regolamento di accesso e fruizione al servizio è stato approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 07 del 16.04.2014 – art. 3 e prevede anche alcune agevolazioni nei seguenti casi:

– Esenzione Alunni Diversamente Abili;

– Esenzione quarto e successivo figlio che usufruisce del Servizio di Refezione Scolastica;

– Riduzione del 25% per il secondo figlio appartenente allo stesso nucleo familiare che usufruisce del Servizio di Refezione Scolastica;

– Riduzione del 50% per il terzo figlio che usufruisce del Servizio di Refezione Scolastica.

Tariffe

Servizio Trasporti

Aperte anche le iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025 per il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado. Anche in tal caso, l’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 30 giugno prossimo esclusivamente per via telematica su un apposita piattaforma online. Sarà obbligatorio allegare copia di un documento di riconoscimento e, per usufruire delle tariffe agevolate, anche la certificazione Isee.

Tariffe

Gli istituti interessati dal servizio