Guida ubriaco e si scontra con 3 moto: muore 37enne. Arrestato per l’incidente in Sila

CASALI DEL MANCO (CS) – È risultato positivo all’alcol test il conducente della Fiat Punto che oggi si è scontrato con tre moto lungo la statale 108 bis “Silana di Cariati” che porta a Lorica. Nell’impatto un centauro 37enne di Settingiano, Frank Melina, è morto, e altri due sono rimasti gravemente feriti. Dopo i risultati e gli accertamenti i carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno posto in stato di fermo l’uomo, un 41enne, con l’accusa di omicidio stradale e disposti gli arresti domiciliari. Frank Melina lascia una moglie e due figli e faceva parte di un gruppo di motociclisti arrivati per un raduno sull’Altopiano cosentino. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e l’eliambulanza da Cosenza con a bordo il medico Pasquale Gagliardi. Per il 37enne purtroppo non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri due motociclisti stati quindi trasportati negli ospedali di Cosenza e Catanzaro.

Dolore a Settingiano, proclamato il lutto cittadino

“Il Sindaco Antonello Formica e l’Amministrazione Comunale tutta, appurata la notizia della tragica scomparsa del nostro giovanissimo concittadino Frank Melina, con immane senso di smarrimento e di sgomento, fanno proprio il profondo dolore della famiglia che è già diventato dolore di tutta la collettività. Nel giorno delle esequie verrà proclamata dal Sindaco, per la nostra comunità, una ulteriore, dolorosa, sofferta, giornata di lutto cittadino”. Così in una nota l’amministrazione comunale di Settingiano dove il giovane viveva ed era conosciuto da tutti.