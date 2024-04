Tragico scontro sulla statale 108 bis per Lorica: muore un 36enne, due feriti gravi

COSENZA – Un tragico incidente stradale è avvenuto oggi in Sila sulla statale 108 bis per Lorica, nella frazione Mellaro del Comune di Casali del Manco. Secondo quanto si apprende, il violento impatto tra un’auto Fiat Punto e tre moto ha provocato la morte di uno dei motociclisti, un giovane di 36 anni originario di Settingiano (CZ), mentre altri due centauri feriti in maniera grave sono stati trasferiti in elisoccorso all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove sono ricoverati con fratture multiple su tutto il corpo. Tutti e tre viaggiavano a bordo delle rispettive moto senza avere altri passeggeri a bordo. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i carabinieri che indagano sulla dinamica dell’incidente.

