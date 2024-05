Lavori, appalti e “affidamenti” sospetti a Rende: Manna sceglie il rito abbreviato

COSENZA – “Operazione Malarintha”: è il nome dell’inchiesta aperta dalla Procura di Cosenza – guidata al tempo dal Procuratore Mario Spagnuolo – che ha aperto uno spaccato torbido su una serie di interventi effettuati dal Comune di Rende. Il gup del tribunale di Cosenza, Letizia Benigno, questa mattina ha accolto cinque richieste di rito abbreviato per i soggetti coinvolti nell’inchiesta. Tra questi anche anche Marcello Manna ex sindaco di Rende che ha scelto il rito abbreviato. Gli altri imputati sono Maria Vittoria Campesi e Sandro Campesi, Annunziata Maria Rita Cristaudo e Alessandro Sturino.

Gli interventi nel mirino della Procura

Nell’inchiesta le indagini si sono concentrate in particolare sulla sistemazione del piano viabile e la messa in sicurezza di Contrada Cutura, quella di via Piemente, in località Piano Monello, e in altre zone del comune di Rende come i lavori di pulizia fiume Surdo per verificare delle perdite alla rete fognaria. Qui, gli inquirenti, alla luce di ulteriori acquisizioni probatorie intervenute, avrebbero ricostruiito una serie di illeciti riguardanti affidamenti diretti e gare d’appalto sospette.

In particolare, i lavori per il completamento del Palazzetto dello Sport, quelli “urgenti di manutenzione straordinaria del cimitero comunale, sede municipale e piazzetta Padre Pio Villaggio Europa”, la gara d’appalto per la gestione del centro diurno per minori “Madre Teresa di Calcutta”, quella relativa all’affidamento in concessione del servizio di gestione del Centro Anziani, l’affidamento diretto dei lavori relativi alla riparazione della rete fognante in contrada Ospedale, gli interventi di riqualificazione sociale e culturale di Viale dei Giardini-Villaggio Europa e quelli per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.