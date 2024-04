Tamponamento tra auto sulla statale 107 a Paola: traffico in tilt e code chilometriche

COSENZA – Incidente stradale sulla statale 107 Silana Crotonese poco prima della galleria Chianche nel Comune di Paola. Secondo cause da accertare, il tamponamento fra due auto sulla carreggiata in direzione Cosenza ha creato forti disagi e lunghe code chilometriche (segnalati quasi quattro chilometri di coda). Complice il classico flusso di rientro di chi ha trascorso una giornata al mare, che ha mandato in tilt il traffico. Fortunamente non si registrano feriti. Sul posto il personale Anas sta provvedendo a rimuovere i mezzi e alla gestione della viabilità.

