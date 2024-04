Cosenza, cinghiali scorrazzano negli orti e in strada. L’allarme dei residenti – VIDEO

COSENZA – Un gruppo di cinghiali scorrazza in un orto a Cosenza in zona Muoio piccolo/Valloncello dell’Uliveto, un’area periferica che si trova sotto l’acquedotto del Merone, sotto la pizzeria La Strega. La segnalazione ci arriva da una residente della zona che ha scattato ieri delle fotografie, inviate alla nostra redazione corredate anche da video.

“Ho scattato questa foto mentre i cinghiali scorrazzavano nell’orto in cui mio padre passa il tempo – ci spiega. Tra l’altro è una zona abitata dove la gente esce anche a piedi quindi risulta essere estremamente pericoloso”.

La città di Cosenza non è nuova a tali episodi e l’emergenza ungulati arriva periodicamente da diverse parti del territorio. Il Comune, mesi fa, si era attivato “avviando tutte le procedure necessarie per chiedere ed ottenere da parte della Regione Calabria l’autorizzazione ad avere la presenza sul territorio dei selettori”. Il problema non riguarda solo la città dei bruzi ma, purtroppo, tutta la Calabria. Il cinghiale è, per sua natura, un animale selvatico e può reagire all’interazione con l’uomo anche in maniera violenta nei casi in cui debba difendere, ad esempio, la propria prole. Inoltre, questa frequentazione comporta rischi per gli animali domestici – cani e gatti – che possono essere aggrediti dai cinghiali con conseguenze anche gravi.