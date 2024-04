Rlb a Luzzi per affermare la libertà di essere donna: la scuola vincitrice del contest video

LUZZI (CS) – Radio RLB in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo, ha indetto un contest video aperto a scuole medie e superiori di Cosenza e provincia. L’obiettivo è stato quello di sollecitare gli studenti a focalizzarsi, attraverso dei video, sulla libertà di scegliere e sulla libertà delle donne di essere semplicemente se stesse. A vincere la terza media dell’Istituto Omnicomprensivo di Luzzi che come premio ha ricevuto la visita, il 17 aprile scors,o di RLB, Fullmidia e QuiCosenza, tre realtà composte da professionisti che si sono interfacciate con gli studenti. L’iniziativa è stata ben accolta dai ragazzi e dal preside Andrea Codispoti che ha fatto gli onori di casa insieme all’assessore Maria Leone, docente dell’istituto di Luzzi. “Da donna e luzzese sono molto orgogliosa di aver accolto questa iniziativa – ha dichiarato Leone – sono situazioni formative ma anche emozionali ed empatiche che hanno regalato quel quid in più ai ragazzi per portarsi a casa un ricordo di vita e non solo nozioni”.

La libertà di informazione e comunicazione e la libertà di espressione che ci può essere nella musica è stato il focus della giornata. RLB è stata una delle prime realtà radiofoniche locali in Italia. A raccontare la propria esperienza un team di donne sulle scelte personali libere che le hanno condotte ad essere chi sono oggi.

Simona Gambaro, direttore di QuiCosenza, è intervenuta sulla libertà dell informazione e ha risposto alle tante domande dei ragazzi; Flavia Miceli esperta di comunicazione, ha parlato di Fullmidia e di come funziona una agenzia di pubblicità e comunicazione; Tiziana Mazzitelli, copyrighter che ha moderato, ha discusso sulla modalità del saper scegliere una parola, della responsabilità delle parole; Maria Rosaria Gairo, speaker radiofonica, ha parlato di Rlb, nata come radio LIBERA. Francesca Ramunno, professionista dell’area eventi e dell’animazione e speaker radiofonica, ha raccontato la pienezza della musica e l’espressione di libertà.

Durante la giornata presenta anche la Denser di Silvia Greco: Serena Loria, Mario Shake, Francesco De Luca (Telemare) e Ivan Cozza. Emozionante l’intervento di Telemare che ha raccontato l’orgoglio dell arte che viene dalla strada, la scuola di break dance che ha partecipato alle olimpiadi.