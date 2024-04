Cosenza, scontro tra due mezzi pesanti sulla 107. Statale bloccata e traffico in tilt

COSENZA – Disagi al traffico sulla statale 107 Silana-Crotonese nei pressi del cimitero di Cosenza per un incidente stradale. Secondo cause in corso di accertamento, uno scontro tra due mezzi pesanti ha creato lunghe code sulla statale daal Km 33.450 al KM: 33.450

in entrambe le direzioni. Fortunatamente non si registrano feriti. La strada è chiusa e il traffico è deviato in loco. Sul posto il personale Anas sta intervento per ripristinare la gestione della viabilità.

