Cosenza ‘ricuce’ le periferie al centro e parte da San Vito, il quartiere dimenticato dal 1978

COSENZA – Cosenza parte da San Vito Alto e San Vito Basso, le zone periferiche della città su cui l’amministrazione comunale ha investito 7 milioni per una riqualificazione già in corso d’opera e che vedrà la fine – come da come cronoprogramma – entro due anni. Il sindaco ha incontrato oggi i residenti della zona nella parrocchia di San Giuseppe per confrontarsi con loro ed esporre il progetto di riqualificazione dell’ingegnere Grandinetti. Sono 15 milioni i soldi che Cosenza attrarrà dal PNRR per le periferie cosentine tra cui Via Popilia, via Saverio Albo e via degli Stadi.

Il progetto prevede il rifacimento della rete fognaria e delle griglie sui percorsi stradali con nuove diramazioni e un deflusso delle acque, dell’illuminazione pubblica e della viabilità (rifacimento del manto stradale) con migliorie all’assetto estetico della zona che versa nel degrado e tra cumuli di spazzatura. Gli interventi saranno finalizzati a ricostruire i marciapiedi con una pavimentazione ad hoc con il rinnovamento degli spazi pubblici e di nuovi punti di aggregazione sociale. Il sindaco

Il nuovo impianto di illuminazione pubblica andrà a sostituire 676 pali della luce vetusti con nuovi impianti LED a risparmio energetico che profonderanno più luce al passaggio dei mezzi – a secondo del flusso di traffico. In cantiere anche la realizzazione di un nuovo asilo nido che ospiterà 40 bambini nella ex scuola Rita Pisano.

“Per decenni questo quartiere è stato dimenticato – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Damiano Covelli in un incontro organizzato con i cittadini alla parrocchia di San Giuseppe.”Dal 1978 per l’esattezza o anche prima” – ribatte uno dei presenti. “Noi trasformeremo questo quartiere ‘brutto’ in un fiore all’occhiello della nostra città. Poi l’attacco all’opposizione che “ha impedito la riuscita di questa assemblea e in questi posti ha solo preso una messe di voti e niente più”, prosegue Covelli. “Non vogliamo che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B”.

Vogliamo ricucire le periferie al centro città – dichiara il sindaco di Cosenza Franz Caruso. Per anni nessuno si è mai curato delle periferie mentre noi siamo partiti dalle periferie. Noi a breve inaugureremo 11 opere nel centro storico e sono una parte delle 21 opere che noi realizzeremo entro dicembre 2025. Per me Cosenza non è solo il centro, corso Mazzini, piazza Bilotti o Mab, tutte zone da esaltare e curare ancora di più ma abbiamo tutta una parte della città da valorizzare da via Popilia, la zona più popolosa, al nostro borgo”. E una chiosa finale ricordando l’inciviltà sul territorio che ha portato a “furti di contenitori per la spazzatura, panchine divelte e danneggiamenti vari”. “Ci vuole la collaborazione di tutt – precisa Caruso – noi facciamo il nostro ma anche i cittadini devono sapere rispettare quello che hanno”.