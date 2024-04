A Montalto la serata finale del Concorso Lirico Internazionale Ruggiero Leoncavallo

MONTALTO UFFUGO – Nel Duomo di Santa Maria della Serra di Montalto Uffugo, si è svolta la serata finale della XVII edizione del “Concorso Lirico Internazionale Ruggiero Leoncavallo”. Un appuntamento che anche quest’anno ha richiamato giovani concorrenti stranieri. Da una parte, una importante vetrina per i giovani finalisti, che li proietta verso palcoscenici internazionali, dall’altra, il festival dedicato al maestro Ruggiero Leoncavallo, per la città di Montalto Uffugo, rappresenta ormai un vero e proprio marcatore identitario, come ha affermato il sindaco, Pietro Caracciolo durante la premiazione.

Due le categorie, “Voci Emergenti” e quella “Leoncavallo” che sono state premiate dalla giuria presieduta dal soprano Michela Sburlati, e composta dai maestri Maria Carmela Conti, Federica Carnevale, Valerio Vicari, Marco Boemi e Marta Lotti. Un “Concorso Lirico Internazionale Ruggiero Leoncavallo” che accoglie tanti giovani artisti provenienti da ogni parte del mondo ma che è pronto a varcare i confini nazionali con una edizione che si terrà in Cina, proprio dal prossimo anno.