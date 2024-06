Montalto Uffugo: urne aperte per il ballottaggio tra Faragalli e D’Acri. Si vota anche domani

MONTALTO UFFUGO (CS) – Alle 7:00 di questa mattina seggi aperti a Montalto Uffugo per il turno di ballottaggio. Chiusa la tornata elettorale dell’8 e 9 giugno anche in Calabria, con le elezioni europee e il rinnovo di 132 amministrazioni comunali, sono tre i comuni nella nostra regione, con più di 15mila abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno, in cui si andrà al ballottaggio per l’elezione del sindaco: Vibo Valentia (sfida tra Cosentino e Romeo), Gioia Tauro (sfida tra Scarcella e Russo) e appunto Montalto Uffugo.

Montalto Uffugo: sfida tra Biagio Faragalli e Mauro D’Acri

Nel comune dell’area urbana cosentina si sfideranno Biagio Faragalli, che al primo turno ha ottenuto 6.085 voti pari al 49,06%, e Mauro D’Acri che nella prima tornata ha ottenuto 5.262 voti pari al 42,43%. Si vota oggi, domenica 22 giugno dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 24 giugno, dalle 7 alle 15. Una volta chiusi i seggi inizierà subito lo spoglio delle schede e quicosenza, come di consuetudine, vi darà in tempo reale tutti i dati. Qui i risultati del primo turno.

Come si vota al ballottaggio

La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Le liste che sostengono i candidati possono essere di più rispetto a quelle del primo turno, dipende dagli eventuali apparentamenti formali stretti con le liste rimaste fuori dal ballottaggio. Nel caso di Montalto Uffugo nessun apparentamento con la lista del terzo candidato, Emilio Viafora, che al primo turno aveva ottenuto 1.056 voti pari al 8,51%.

Come si esprime il voto

L’elettore, per votare, deve esibire al presidente di seggio la tessera elettorale personale (o un attestato sostitutivo) e un documento di riconoscimento. L’elettore esprime il proprio voto tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Il voto si può anche esprimere ponendo sul simbolo di una o più liste collegate. Per il turno di ballottaggio non è previsto il voto disgiunto e non si esprimono preferenze per i candidati alla carica di consiglieri. Valgono, infatti, quelle espresse nel primo turno.