Maltempo, forti raffiche di vento nel Cosentino: alberi caduti, tetti e insegne divelte

COSENZA – La città di Cosenza, così come Rende, Castrolibero e i centri della provincia sono stati colpite duramente dal maltempo delle ultime ore. Dalla serata infatti, le forti raffiche di vento di burrasca, hanno provocato il cedimento di alberi finiti sulle strade, tra cui la Statale 107 nel tratto verso Paola e sulla 106 Jonica, ma anche tetti divelti e detriti trasportati dal vento. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, per liberare le strade e ripristinare la viabilità. A Cosenza divelto un semaforo e numerosi alberi o parti di essi, caduti nel centro città.

Una tempesta di vento che ha provocato anche black out elettrici e nelle comunicazioni. Maltempo anche a Catanzaro e Crotone. In tal caso si sono verificati disagi sulle strade per la caduta di alberi e cartelloni pubblicitari spazzati via. Oggi intanto è previsto ancora tempo instabile con la possibilità di piogge accompagnate dal forte vento. In serata previsto un miglioramento.