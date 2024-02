“Libera di essere tu”: il contest video di RLB aperto a scuole medie e superiori di Cosenza e provincia

COSENZA – Arriva il contest video di RLB “Libera di essere tu”, aperto a tutte le scuole medie e superiori di Cosenza e provincia con al centro la figura della donna come testimonianza di resilienza e determinazione. Attraverso conquiste storiche e lotte quotidiane, le donne hanno ridefinito il concetto di uguaglianza e libertà di espressione, plasmando un mondo più inclusivo e giusto, anche per le generazioni future. In questa continua ricerca di equità e dignità, nel tessuto sociale del mondo moderno, la figura della donna emerge sempre di più con una determinazione che riflette secoli di lotta, conquiste e cambiamenti radicali.

In un percorso quotidiano segnato da continue sfide e ostacoli, ma frutto di un lungo e laborioso cammino, le donne hanno guadagnato un posto centrale nella società moderna, rivendicando la propria autonomia e il diritto alla piena espressione di se stesse. Hanno saputo superare stereotipi e disparità, infrangendo barriere nelle professioni tradizionalmente maschili. Hanno dimostrato la propria competenza e leadership in campi che un tempo erano considerati inaccessibili.

“Libera di essere tu”: inviaci i tuoi video di classe o di scuola

La libertà di espressione è un altro aspetto cruciale del progresso delle donne nel mondo moderno. Grazie anche alle nuove piattaforme di comunicazione, hanno trovato voci forti e autentiche per condividere le proprie esperienze, sfidare gli stereotipi e promuovere una visione più inclusiva. In occasione dell’8 marzo, Festa internazionale della donna, RLB ha promosso il Contest video “Libera di essere tu” destinato alle scuole media e superiori di Cosenza e Provincia.

La vostra creatività nel rappresentare la donna

L’obiettivo del Contest non è quello di focalizzarsi sulla violenza di genere, ma sulla libertà delle donne, la libertà di essere semplicemente se stesse. Vogliamo vedere la creatività nel rappresentare la figura della donna, attraverso il vostro contenuto video di classe o anche con un gruppo di più classi della stessa scuola.

Come partecipare: data e compilazione del modulo

Per partecipare occorre scaricare, compilare e inviare il seguente modulo di partecipazione all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@rlb.it. I video ricevuti verranno caricati sulla pagina Facebook di RLB da giovedì 29 febbraio 2024. Il filmato che riceverà il maggior numero di “likes” sulla pagina Facebook della Radio sarà dichiarato vincitore del Contest.

Il Gruppo/Classe vincitore sarà invitato nei nostri studi per un’intervista. Inoltre, Radio RLB sarà lieta di dare voce alla vostra realtà facendo visita all’Istituto organizzando un vero e proprio Talk formativo. Un incontro, con gadget per raccontarvi, in chiave partecipativa, cos’è la comunicazione attraverso un’unica chiave di lettura che è la musica.

Modulo compilato da spedire entro lunedì 19 febbraio

La scadenza per l’invio del modulo di partecipazione è fissata per lunedì 19 febbraio 2024. La scadenza per l’invio del video, da mandare all’indirizzo a questo indirizzo di posta di RLB è invece per martedì 27 febbraio 2024. Sarà possibile votare fino a mercoledì 6 marzo 2024. Tutti i likes ricevuti oltre il 6 marzo 2024 verranno considerati nulli. Il gruppo vincitore verrà annunciato in diretta nella trasmissione radiofonica “Mi piace che ti piace” delle ore 10:00 del giorno 8 marzo 2024 su RLB.

