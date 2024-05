Viaggiare in Italia, le città da visitare in una giornata

PRAGA – Che si tratti dell’Italia, piuttosto che del continente europeo o di qualsiasi altra meta in tutto il mondo, l’importante è viaggiare. Per chi ha questa passione, d’altro canto, anche la durata del viaggio conta relativamente. Ecco spiegato il motivo per cui non deve stupire come ci siano sempre più persone che preferiscono fare una vacanza di un solo giorno, come si può apprezzare meglio in questo articolo.

Sembra proprio che il trend del futuro sia questo e non ci si deve stupire, visto anche l'esborso economico decisamente più limitato rispetto a quanto invece comportano viaggi molto più lunghi. Proviamo a scoprire meglio quali sono le destinazioni migliori per una vacanza di un giorno.

Tutta la bellezza di Praga in meno di due ore di volo

Avere una capitale europea a poca distanza e non visitarla è davvero un gran peccato. A volte, infatti, basta informarsi un po’ di più per capire come, a meno di due ore di volo, c’è una capitale europea che aspetta di essere visitata. Praga è una città davvero bellissima, che dista solamente un’ora e mezza di aereo dall’aeroporto di Milano Malpensa. Una volta che si arriva in città, in men che non si dica si intuisce come le varie attività, ma anche mangiare nei locali, è davvero conveniente.

Basti pensare come la spesa legata ai trasporti è di poco superiore a 1 euro per acquistare un biglietto singolo, va detto che per mangiare fuori non si arriva a spendere, in media, nemmeno 8 euro. Insomma, non c’è nessun’altra città dove si paga così poco per mangiare fuori e questo rappresenta un gran bel vantaggio, a maggior ragione se si viaggia in compagnia della propria famiglia.

Parigi e Cracovia, altre due capitali da non perdere

Non avete mai organizzato un viaggio nella “città dell’amore”? Allora dovreste colmare il prima possibile questa lacuna, dal momento che Parigi è molto più vicina di quanto possiate pensare. Anche se doveste decidere di non soggiornare e pernottare nella capitale francese, una giornata di vacanza con una passeggiata ai Campi Elisi è davvero qualcosa di impagabile. Anche per via del fatto che da Malpensa, uno degli aeroporti più gettonati al nord Italia, fino a Parigi ci vuole circa un’ora e mezza di viaggio in aereo.

Il discorso si può tranquillamente estendere a Cracovia. Certo, non ha probabilmente tutto il fascino che caratterizza Parigi, ma non c’è dubbio che le bellezze che si possono ammirare nella capitale della Polonia valgono sicuramente una vacanza da organizzare in giornata. Tra l’altro, a Cracovia c’è la possibilità di prenotare uno tra i 550 tour guidati ivi presenti, senza dimenticare anche l’aspetto economico. Si tratta di una capitale europea assolutamente non cara, dal momento che per mangiare fuori spende all’incirca 9 euro a persona.

Lubiana e la Romania

Tra le altre capitali europee che meritano di essere visitate almeno una volta nella vita, troviamo sicuramente Lubiana. Anche in questo caso la vicinanza, visto che ci vogliono circa due ore in aereo, è un punto di forza che la rende una destinazione ideale anche per una vacanza in giornata. Lubiana da tanti viene considerata come una sorta di piccola Praga, visto che mantiene il fascino tipico delle città dell’Est Europa. Per chi vuole viaggiare proprio al risparmio, la città romena di Brasovia è una soluzione ideale, dato che costa veramente tutto poco da queste parti. Una meta estremamente economica, dato che per un pasto fuori si paga in media nemmeno 8 euro. Il discorso si può facilmente estendere anche a Sofia, la capitale della Bulgaria.