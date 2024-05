Wasp-193b: scoperto il pianeta più grande di Giove ma leggero come lo zucchero filato

COSENZA – Si chiama WASP-193 b ed è un nuovo esopianeta, oltre il sistema solare, scoperto dagli astronomi. La caratteristiche di questo pianeta gassoso è sia la sua grandezza ma soprattutto il peso. Supera di circa 1,5 volte la larghezza di Giove ma ha poco più di un decimo della massa del gigante gassoso del sistema solare. Ciò lo rende il secondo pianeta più leggero nel catalogo degli esopianeti. Solo Kepler 51 d è più leggero di WASP-193 b. La sua densità estremamente bassa lo rende una vera anomalia tra gli oltre cinquemila esopianeti scoperti fino ad oggi.

Situato a circa 1.200 anni luce dalla Terra, WASP-193 b orbita attorno alla sua stella a una distanza di circa 6,3 milioni di miglia, che è circa 0,07 volte la distanza tra la Terra e il sole. Ciò significa che completa un’orbita attorno alla sua stella simile al sole, WASP-193, in soli 6,2 giorni terrestri. La scoperta di WASP-193 b si aggiunge all’ampia e meravigliosa varietà di pianeti che orbitano al di fuori del sistema solare e che, in questo caso, potrebbe aiutare gli scienziati a ridefinire i modelli su come si formano i pianeti.

“Trovare questi pianeti giganti e con una densità così piccola è davvero raro”, ha detto in una dichiarazione il co-leader del team di scoperta e postdoc del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Khalid Barkaoui. “Esiste una classe di questi pianeti ma su come si formino resta un mistero da ormai da 15 anni. E questo è un caso estremo di quella tipologia”. Il team del MIT ha scoperto WASP-193 b utilizzando il sistema WASP (Wide Angle Search for Planets) composto da due osservatori robotici e schiere di telescopi, uno nell’emisfero settentrionale e l’altro nell’emisfero meridionale.