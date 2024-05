Paura a Napoli, forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei: magnitudo 4.4. Gente in strada

NAPOLI – Continua il bradisismo e lo sciame sismico dei Campi Flegrei, nel territorio di Pozzuoli al confine con Napoli, ma questa volta la scossa di terremoto avvenuta poco dopo le 20:00, ha creato panico e paura tra la popolazione, visto che ha avuto una magnitudo di 4.4, la più forte degli ultimi 40 anni. Poco prima, alle 19:51 era stata registrata un’altra scossa di terremoto di magnitudo 3.5. Alla sala operativa dei vigili del fuoco sono giunte alcune segnalazioni per crepe e caduta di cornicioni nelle zone prossime all’epicentro dei terremoti. Nessun danno invece alle persone. Sono in corso le verifiche sul territorio.

Il terremoto è avvenuto ad una profondità di appena 3 km. Scossa avvertita praticamente in tutto il napoletano. Paura e panico tra la gente che si è riversata in strada. Il delegato alla Protezione Civile della Città Metropolitana di Napoli è in contatto con la sala operativa dei Vigili Del Fuoco e del Dipartimento Protezione Civile della Regione Campania. Al momento sarebbero state sospese per precauzione e per consentire tutti i rilievi due linee della metropolitana. Il fenomeno è stato avvertito anche sull’isola di Procida. L’ultima scossa è stata avvertita non solo nella zona collinare e centrale di Napoli, ma anche nei comuni dell’hinterland, come Casavatore e Giugliano in Campania. Segnalazioni pure da Afragola. I Campi Flegrei erano già stati interessati da uno sciame sismico, la cui scossa principale era stata di magnitudo 2.3, alle 8.50.

Linea ferroviaria Napoli – Villa Literno: circolazione sospesa

La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico a Napoli Campi Flegrei. Richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. treni Regionali e Metropolitani possono registrare ritardi e subire cancellazioni o limitazioni di percorso.

L’osservatorio Vesuviano “sequenza si eventi sismici”

«L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’amministrazione di Pozzuoli che a partire dalle ore locali 19.56 del 20/05/2024 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei – è la nota ufficiale dal Comune flegreo -. Gli eventi più significativi si sono prodotti rispettivamente alle 19.51 e alle 20:10 ore locali. Il primo evento delle 19:51 è avvenuto in zona Via Cupa Cigliano alla profondità di 2.8 km con magnitudo Md=3.5 ± 0.3. Il secondo evento delle 20.10 è avvenuto in zona Vulcano Solfatara alla profondità di 2.6 km con magnitudo Md=4.4 ± 0.3. Entrambi potrebbero essere stati accompagnati da boati avvertiti dagli abitanti prossimi all’epicentro. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri. Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891. Protezione Civile: 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei».