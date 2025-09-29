Istituto “Todaro” di Rende, lavori di ricostruzione verso la conclusione. A breve nuova scuola e palestra moderna

- Advertisement -

RENDE – I lavori di ricostruzione presso l’Istituto professionale artigianale “Todaro” di Rende stanno per concludersi. Direttamente sul posto per controllare lo stato dell’arte è arrivata la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro che ha effettuato un sopralluogo. Accompagnata dai tecnici dell’ente, Succurro ha verificato lo stato dell’intervento che, con un investimento di 8 milioni di euro, ha portato alla demolizione dei vecchi fabbricati e alla realizzazione di una nuova scuola e di una palestra moderna e funzionale.

“Abbiamo impiegato questa somma ingente del Pnrr e quasi terminato i lavori per la nuova scuola e la nuova palestra, costruite – ha detto Succurro – dopo la demolizione dei vecchi fabbricati. In tempi record ci accingiamo a consegnare questi edifici di ultima generazione, dando un esempio di efficienza ed efficacia amministrativa per il futuro delle nuove generazioni”.

La presidente ha poi sottolineato che l’intervento è stato seguito con una particolare accelerazione dei lavori, senza compromettere la qualità delle opere. “Ancora una volta – ha evidenziato – diamo risposte concrete, questa volta ai più giovani, con un’accelerazione straordinaria che non ha sacrificato l’attenzione alla qualità. È questo – ha concluso – il modo per cambiare la Calabria, con determinazione, costanza e risultati”.