COSENZA – “Il sit-in del PD dinanzi all’ospedale di Cosenza organizzato per domani è una manifestazione democratica e legittima e come tale è compito di chi governa tenerne sempre conto”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Tuttavia ritengo che sia una mossa sbagliata – prosegue Antoniozzi – perché sulla sanità ci vuole collaborazione istituzionale e condivisione e perché il grande vulnus si è consumato in quel lungo e infruttuoso periodo di commissariamento esterno che ha visto protagonista anche il PD. Semmai credo che il PD debba impegnarsi insieme a noi per dire che si deve porre fine al commissariamento, cosa peraltro richiesta anche da Occhiuto, e andare alla gestione ordinaria. È una cosa che ribadisco al segretario regionale Irto- dice Antoniozzi – perché il commissariamento non ha più senso e bisogna che la sanità torni a essere gestita con una collegialità ordinaria”.

“Il Pd deve fare autocritica sul quinquennio in cui ha governato e nel quale Renzi, Gentiloni e Conte se ne sono infischiati della Calabria. Da democratico, però, prendo atto che ci sarà questa manifestazione e vedrò come si svolgerà – conclude Antoniozzi – perché qualsiasi azione politica è di per sé legittima anche se infondata”.